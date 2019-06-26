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Минздрав Свердловской области и больницу Верхней Пышмы обязали обеспечить пациента расходными материалами к инсулиновой помпе

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. Прокуратура Верхней Пышмы на основании обращения местного жителя, страдающего сахарным диабетом, провела проверку работы министерства здравоохранения Свердловской области и городской больницы. По итогам выявленных нарушений при оказании медицинской помощи суд вынес решение об обеспечении пациента расходными материалами к инсулиновой помпе, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что заявителю проводилось лечение основного заболевания, в том числе с помощью введения инсулина помпой. В рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациенту в безвозмездное пользование был выдан необходимый медицинский аппарат. Однако в обеспечении его расходными материалами было отказано.

Прокурор направил в суд города Верхняя Пышма исковое заявление о возложении на региональное министерство здравоохранения и ГАУЗ Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская больница им. П. Д. Бородина» обязанности по обеспечению гражданина необходимыми расходными материалами для инсулиновой помпы.

Исковые требования были удовлетворены, решение вступило в законную силу. Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

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