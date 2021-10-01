Екатеринбургская гордума одобрила создание администрации Академического района города

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. Депутаты Екатеринбургской городской думы проголосовали за создание администрации Академического района города.



«Проектом решения предлагается привести перечень территориальных органов администрации Екатеринбурга в соответствие с установленными в городе административно-территориальным единицами посредством включения в него администрации Академического района», — заявила в ходе своего выступления начальник департамента кадровой политики администрации Екатеринбурга Елена Хазова.



Напомним, что с 1 октября 2021 года Академический официально стал восьмым районом города. В его состав вошли «малый» Академический, Широкая Речка, Краснолесье и УНЦ.



Проект комплексного освоение территории Академического реализует АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое». Одновременно с жилыми домами в районе создается социальная и коммерческая инфраструктура, появляются парки и зоны отдыха. В районе работают школы, детские сады, детская поликлиника, станция скорой помощи, отделение полиции, почты, МФЦ.