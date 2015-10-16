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Пассажиры «Уральских авиалиний» получают бонусы от стриминговых сервисов

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. «Уральские авиалинии» расширяют линейку скидок и бонусов для своих пассажиров. Теперь, кроме комфортного перелета с авиакомпанией, можно получить в подарок промокод на льготную подписку на мультимедийный сервис Okko, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

По условиям акции, специальная цена на подписку «Оптимум» сервиса Okko на три месяца составит 399 руб. Выгодное предложение действует для пассажиров «Уральских авиалиний» в течение всего декабря. Промокод пользователи смогут получить после покупки билетов в сервисе «Управление заказом».

Это уже не первый опыт сотрудничества уральской авиакомпании с проектами Сбера, к которым принадлежит Okko. Ранее «Уральские авиалинии» и Сбер успешно внедрили дополнительные сервисы для пассажиров авиакомпании «Врач Онлайн» и заказ такси «Ситимобил».

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