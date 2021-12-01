АСВ перечислило Банку России 33,4 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии

УрБК, Москва, 08.12.2021. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 7 декабря перечислило Банку России 33,4 млрд руб. в рамках погашения задолженности по кредитной линии, об этом говорится в официальном сообщении госкорпорации.
В общей сложности АСВ направило на погашение кредита Банку России 630,8 млрд руб., в том числе в 2021 году — 166,8 млрд руб. Остаток задолженности агентства составляет 235 млрд руб. (без учета процентов).
Напомним, что в 2015-2017 годах Банк России предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов.
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