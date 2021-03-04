Предпринимательница из Екатеринбурга обвиняется в хищении более 70 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. Предпринимательница из Екатеринбурга обвиняется в хищении более 70 млн руб. Уголовное дело по частям 3, 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» передано в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным ведомства, обвиняемая, занимавшаяся недвижимостью и имевшая репутацию успешного предпринимателя, в период с 2018 по 2019 год занимала деньги у своих знакомых, обещая вернуть с процентами, но при этом не собиралась этого делать.
«В целях придания правомерного вида своим преступным действиям, а также создания у потерпевших ложного чувства уверенности в возврате денежных средств мошенница писала расписки о получении денег либо частично выплачивала проценты за полученные займы», — говорится в сообщении.
От действий екатеринбурженки пострадали 10 человек, а общая сумма причиненного ею ущерба превысила 70 млн руб.
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