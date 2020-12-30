Экструдированный пенопласт: особенности производства

В современной промышленности активно используются различные виды полимеров, среди которых особым спросом пользуется пенопласт. Это высокопрочный, долговечный и сравнительно дешевый материал, из которого изготавливается множество изделий, в том числе емкости разного назначения. Отличается пенопласт коррозионной стойкостью, а изделия из данного материала выдерживают огромные нагрузки, не деформируясь и не растрескиваясь. Особенно следует выделить экструдированный пенопласт, производимый по особой технологии из обычных полимеров.
Компания Thermoplast
Специализированное предприятие Thermoplast уже многие годы занимается производством и поставками полимерных материалов, в том числе и экструдированного пенополистирола, пользующегося сегодня особым спросом. В производстве ЭППС используется особый метод, отличающийся от других рядом особенностей, в том числе:
— вспениванием;
— пропусканием сквозь экструдер;
— достижением ячеистой структуры;
— повышением прочности/теплопроводности.
В результате такой обработки вспененный полистирол обретает особую структуру. Благодаря ей производителю удается снизить теплопроводность материала. Следовательно, ЭППС считается качественным утеплителем среди других аналогов и пользуется огромным спросом.
Плиты «Альфаплекс»
Производитель предлагает теплоизоляционный экструдированный пенополистирол различных размеров. Поставляются они заказчикам листами: длина/ширина — 1200х550 мм, а толщина — 20/30/40/50 мм. Выбор ширины листов осуществляется с учетом климатических особенностей края, где планируется их применение.
В северных широтах с экстремально низкими температурами рекомендуется использовать сравнительно толстый теплоизоляционный материал. Жители южных регионов чаще всего заказывают 20-миллиметровые пенополистирольные плиты.
Области использования
Данный материал сегодня широко используется для теплоизоляции различных объектов. Повышенный спрос обусловлен длительным эксплуатационным сроком экструдированного пенополистирола, а также его устойчивостью к воздействию различных агрессивных факторов. Такие листы используются для теплоизоляции фундаментов/цоколей. Также они незаменимы при монтаже теплых полов.
Используются плиты экструдированного пенополистирола и для теплоизоляции кровли/фасадных поверхностей. Материал является инертным к воздействию влаги. Он не скапливает в своей структуре конденсат и не подвержен гниению. Следовательно, служит данный теплоизоляционный слой десятилетиями, помогая сохранить в помещениях оптимальный микроклимат.
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