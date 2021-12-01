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С момента введения QR-кодов в Свердловской области выписано более 5 тыс. административных протоколов

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. В Свердловской области в период с 30 октября по 6 декабря 2021 года было выписано 5 тыс. 099 административных протоколов по статье 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Из них 1 тыс. 301 — в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики региона.

За это время межведомственные контрольные группы провели 73 тыс. 284 рейда на объектах потребительского рынка и проверили 17,6 тыс. единиц общественного транспорта. Эти мероприятия были направлены на соблюдение правил эпидемиологической безопасности в общественных местах. Ежедневно на подобные инспекции выходят более 300 контрольных групп.

Напомним, что с 30 октября на Среднем Урале были введены дополнительные ограничительные меры для профилактики распространения коронавируса. В том числе введен допуск в общественные места по QR-кодам о вакцинации от COVID-19 или о недавно перенесенной болезни.

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