Законодательное собрание Свердловской области одобрило федеральный законопроект о QR-кодах

Законодательное собрание Свердловской области одобрило федеральный законопроект о введении QR-кодов для доступа в «бесковидные» зоны. Соответствующее решение было принято сегодня, 7 декабря, на заседании регионального парламента.



За принятие законопроекта проголосовали 38 депутатов, против — 8, воздержались — 0. Обсуждение длилось более полутора часов.



Законопроект касается допуска граждан в общественные места при предъявлении QR-кода о вакцинации от COVID-19 или недавно перенесенном заболевании. Подобный режим будет касаться заведений общепита, непродовольственных магазинов, учреждений культуры и массовых мероприятий. Принятие федерального закона будет фактически означать введение единого всероссийского стандарта по реализации данных ограничительных мер.



Еще один из пунктов федерального закона определяет порядок финансирования проведения вакцинации от COVID-19. Здесь обозначено, что все это ведется за счет средств федерального бюджета.



Помимо принятия законов, свердловские парламентарии подготовили ряд предложений, которые рекомендовано учесть при рассмотрении законопроекта во втором чтении. В том числе предложено предусмотреть возможность получить QR-код людям, которые не обращались при болезни в медучреждение и имеют высокий титр антител, а также для тех, кто вакцинировался за рубежом признанными в России препаратами. Кроме того, предлагается установить перечень медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19 и разрешить использование справок вместо QR-кода гражданам без аккаунта на «Госуслугах».