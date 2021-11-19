УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:41

Минтруд РФ подготовил предложения по компенсации высокой инфляции для пенсионеров

УрБК, Москва, 07.12.2021. Минтруд РФ подготовил предложения по дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков в ходе правительственного часа в Госдуме, передает «Прайм».

По его словам, российские власти могут принять соответствующие решения уже в ближайшее время.

Напомним, что в ноябре текущего года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости индексации пенсий в стране выше уровня фактической инфляции.

Ранее стало известно, что годовая инфляция в Свердловской области в октябре 2021 года составила 8,18%. Продовольственные товары за год подорожали на 9,48%, непродовольственные — на 9,39%, услуги — на 5,04%, алкогольные напитки — на 2,24%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.11.2021 Президент РФ Владимир Путин предложил повысить МРОТ до 13,9 тыс. рублей

УрБК, Москва, 19.11.2021. Президент России Владимир Путин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и ...

18.11.2021 ЦБ: Инфляция в России по итогам года составит 7,4-7,9%

УрБК, Москва, 18.11.2021. Инфляция в РФ по итогам 2021 года составит 7,4-7,9%. Об этом рассказала глава Банка России ...

14.07.2021 Годовая инфляция в июне ускорилась в 74 российских регионах

УрБК, Москва, 14.07.2021. Годовая инфляция в июне текущего года ускорилась в 74 регионах РФ. Об этом говорится в ...

07.06.2021 Инфляция в РФ в 2021 году может превысить прогноз в 4,3%

Минэкономразвития РФ планирует пересмотреть свой прогноз по инфляции в России в 2021 году. Об этом рассказал глава ...

07.06.2021 Инфляция в РФ в 2021 году может превысить прогноз в 4,3%

УрБК, Москва, 07.06.2021. Минэкономразвития РФ планирует пересмотреть свой прогноз по инфляции в России в 2021 году. Об ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда12.11.2021Рынок труда попал в «квалификационную яму»10.11.2021Дефицит квартир разгоняет цены11.11.2021Греция на паузе
Архив новостей
Декабрь 2021 (168)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18