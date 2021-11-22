«Россети Урал» — «Свердловэнерго» предоставили электроэнергию новостройке в Новой Ляле

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Свердловэнерго» провели технологическое присоединение многоквартирного дома в городе Новая Ляля (Свердловская область). Строительство дома по адресу ул. Сосновый бор, 13 завершено, и в ближайшее время он будет сдан в эксплуатацию, сообщили в департаменте по связям с общественностью «Россети Урал».
Технологические мероприятия были выполнены для обеспечения надежного электроснабжения новостройки, предназначенной для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья. Также это способствует улучшению качества жизни граждан Новолялинского городского округа, чье население превышает 20 тыс. человек.
Фото предоставлено департаментом по связям с общественностью «Россети Урал»
Добавим, что новый жилой дом в Новой Ляле, рассчитанный на 40 семей, возводится в соответствии с региональной программой «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2021. Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» ...10.11.2021 Специалисты «Россети Урал» запустили в эксплуатацию электросетевой комплекс Озерского городского округа
УрБК, Челябинск, 10.11.2021. Специалисты филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» сегодня запустили в эксплуатацию ...29.10.2021 «Россети» — «Урал» провели ремонт оборудования на подстанции «Фарфоровая»
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2021. Специалисты Восточных электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» в ...25.06.2021 «Россети Урал» — «Свердловэнерго» завершили ремонт в распределительных сетях деревни Пинягина Верхотурского городского округа
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2021. Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» ...03.09.2020 «Россети» уменьшили число технологических нарушений на сетях компании
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2020. В компании «Россети» фиксируют снижение количества технологических нарушений в первой ...