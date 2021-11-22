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«Россети Урал» — «Свердловэнерго» предоставили электроэнергию новостройке в Новой Ляле

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Свердловэнерго» провели технологическое присоединение многоквартирного дома в городе Новая Ляля (Свердловская область). Строительство дома по адресу ул. Сосновый бор, 13 завершено, и в ближайшее время он будет сдан в эксплуатацию, сообщили в департаменте по связям с общественностью «Россети Урал».

Технологические мероприятия были выполнены для обеспечения надежного электроснабжения новостройки, предназначенной для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья. Также это способствует улучшению качества жизни граждан Новолялинского городского округа, чье население превышает 20 тыс. человек.

«Россети Урал» — «Свердловэнерго» предоставили электроэнергию новостройке в Новой Ляле
Фото предоставлено департаментом по связям с общественностью «Россети Урал»

Добавим, что новый жилой дом в Новой Ляле, рассчитанный на 40 семей, возводится в соответствии с региональной программой «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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