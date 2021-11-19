Официальный курс доллара США вырос на 47 коп., евро — на 60 коп.

УрБК, Москва, 07.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 декабря 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 47,05 коп., до 74,13 руб., курс евро — на 59,76 коп., до 83,71 руб.