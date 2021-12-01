УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:01

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 1,15%

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. По состоянию на 7 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 24 тыс. 135 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 6 декабря число безработных составляло 24 тыс. 342 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 207 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 1,15%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.12.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 1,16%

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. По состоянию на 1 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 24 тыс. ...

16.09.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 1,35%

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2021. По состоянию на 16 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 28 тыс. ...

24.08.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 1,56%

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2021. По состоянию на 24 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 32 тыс. ...

13.08.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 1,64%

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2021. По состоянию на 13 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 34 тыс. ...

18.12.2020 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 5,42%

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2020. По состоянию на 18 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 114 тыс. ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда12.11.2021Рынок труда попал в «квалификационную яму»10.11.2021Дефицит квартир разгоняет цены11.11.2021Греция на паузе
Архив новостей
Декабрь 2021 (168)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18