ММК направил на помощь пострадавшим от пандемии магнитогорцам почти 3 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 07.12.2021. Представители ПАО «ММК» приняли участие в Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, прошедшем под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО (UNESCO) на прошлой неделе в Москве.



В рамках панельной дискуссии старший менеджер группы социальных программ ПАО «ММК» Федор Наследов рассказал о реализации в Магнитогорске проекта «Мы вместе», поддержку которому оказал Магнитогорский металлургический комбинат, сообщает управление информации и общественных связей предприятия.



В 2020 году ПАО «ММК» значительно увеличило расходы на социальные проекты и благотворительность — до 2,9 млрд руб. Средства пошли в том числе на закупку медицинского оборудования для больниц города, выплату премий врачам, приобретение компьютеров и планшетов для обеспечения дистанционного обучения школьников. Кроме того, ММК стал одним из организаторов программы «Мы вместе», благодаря которой наиболее уязвимые жители города регулярно получали продуктовые наборы и комплекты средств индивидуальной защиты — всего было закуплено более 300 тыс. продуктовых наборов и около 55 тыс. комплектов СИЗ.



В ходе панельной дискуссии на тему «Мы вместе» — объединяем страну сильной идеей» Федор Наследов рассказал участникам форума в том числе о том, как силами градообразующего предприятия и благотворительного фонда «Металлург» школьникам и молодым учителям закупили свыше 7,8 тыс. планшетов и ноутбуков, а пожилым людям была организована доставка домой продуктовых наборов и наборов средств индивидуальной защиты.



Усилия ММК в поддержку жителей города во время пандемии получили высокую оценку. В декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин отметил грамотами и памятными медалями ММК и лично Виктора Рашникова за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». А в октябре 2021 года ММК стал победителем ежегодной премии Global Metals Awards международного информационного агентства S&P Global Platts в номинации «Корпоративная социальная ответственность» — награда была вручена в том числе за меры, которые ПАО «ММК» предприняло для поддержки города Магнитогорска в 2020 году.