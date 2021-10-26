Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Предполагается, что в будущем году доходы федерального бюджета составят 25 трлн 022 млрд руб., расходы — 23 трлн 694 млрд руб. Прогнозируемый профицит бюджета — 1 трлн 328 млрд руб.
При расчетах учитывались прогнозируемые темпы роста валового продукта РФ (до 133 трлн 328 млрд руб.) и снижение годовой инфляции до 4% (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года).
В документе также говорится, что государственный внутренний долг РФ на 1 января 2023 года не должен превышать 20 трлн 814 млрд руб., внешний долг — 70,7 млрд долл. США.
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