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Екатеринбургская дума приняла в первом чтении проект бюджета города на 2022 год

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. Екатеринбургская городская дума приняла в первом чтении проект бюджета уральской столицы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Предполагается, что доходы бюджета уральской столицы в будущем году составят 56 млрд 408 млн руб., расходы — 58 млрд руб., возможный дефицит бюджета — 1,6 млрд руб.

Планируется, что 63% от запланированных расходов направят на развитие социальной сферы. Также значительная часть средств пойдет на подготовку к празднованию 300-летия Екатеринбурга и на строительство инфраструктуры для проведения Всемирной летней универсиады.

Больше всего средств предполагается направить на сферы «Образование» (27,1 млрд руб.), «Национальная экономика (13,8 млрд руб.), «Физическая культура и спорт» (3,9 млрд руб.), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (3,3 млрд руб.), «Социальная политика» (3 млрд руб.), а также на решение общегосударственных вопросов (3,8 млрд руб.).

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