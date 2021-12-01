В Свердловской области выявлено 674 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 674 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 7 декабря 2021 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 184 тыс. 103 человека.
Также за сутки в области зарегистрировано 34 летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 8 тыс. 661. За сутки из больниц выписано 470 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 160 тыс. 167 человек.
В России за минувшие сутки было выявлено 31 тыс. 096 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 9 млн 864 тыс. 845 человек. За сутки зафиксировано 1 тыс. 182 летальных случая (всего 283 тыс. 644), выздоровели 34 тыс. 615 человек (всего 8 млн 565 тыс. 091).
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