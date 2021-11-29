Дефицит чипов обвалил рынок автокредитов

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в октябре 2021 года жители Свердловской области оформили 2 тыс. 122 кредита на покупку автомобилей. Это на 9% меньше уровня предыдущего месяца. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился на 22%.



В целом по стране также отмечается негативная динамика. В октябре 2021 года россияне оформили 65 тыс. автокредитов. Это на 9% меньше, чем в сентябре 2021 года, и на 6% меньше, чем в октябре 2020 года.



Главная причина сокращения числа выданных автокредитов — снижение продаж автомобилей в РФ. Российский авторынок падает четвертый месяц подряд. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июле продажи снизились на 6,5% (в годовом выражении), в августе — на 17%, в сентябре — на 22,6%, в октябре — на 18,1%.



Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель рассказал, что падение продаж произошло из-за дефицита автомобилей на рынке на фоне мировой проблемы нехватки полупроводников.



«Также негативно сказываются новые проблемы в логистике, связанные с разрывом цепочек поставок. Кроме того, серьезные опасения вызывает энергетический кризис в Китае и Великобритании, рост стоимости сырья и другие факторы, которые будут поддерживать негативный тренд в ближайшие несколько месяцев», — сообщил Т. Штэрцель.



Сокращение числа выданных автокредитов в РФ также произошло из-за удорожания автомобилей. По данным «Автостата», только за первые девять месяцев 2021 года средневзвешенная цена новой машины на российском рынке выросла на 21%. Эксперты связывали такую динамику с нехваткой машин у дилеров, вызванной глобальным дефицитом микрочипов и высоким спросом со стороны потенциальных покупателей.



Удорожание автомобилей привело к росту среднего чека автокредита. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний размер кредита на покупку автомобиля в Свердловской области в октябре 2021 года вырос на 3% по сравнению с предыдущим месяцем, до 1 млн 081 тыс. 274 руб. В целом по стране показатель за аналогичный период увеличился на 0,2%, до 1,22 млн руб.



«Дефицит новых автомобилей привел к повышению цен на них, а также к росту среднего чека автокредита. Причем средний размер автокредита растет как в сегменте новых автомобилей, так и на рынке подержанных авто. При этом банки по-прежнему сохраняют умеренный аппетит к риску, стараясь кредитовать качественных заемщиков с высоким значением Персонального кредитного рейтинга (ПКР). Чем больше запрашиваемая сумма автокредита, тем более высокие требования банк предъявляет к величине ПКР. Так, в октябре 2021 года средний ПКР заемщика по автокредиту составил 681 балл из 850 возможных», — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.



Генеральный директор ОКБ Артур Александрович заявил, что, несмотря на снижение числа выданных автокредитов в последние месяцы, в целом ситуация на этом рынке остается стабильной.



«Для автокредитования этот год был удачным: за первые 10 месяцев года российские банки выдали больше кредитов на покупку машин, чем за весь 2020 год, и почти столько же, сколько за весь 2019 год. Произошло это из-за быстрого роста цен на автомобили, что сделало их менее доступными для покупки на сбережения, а также из-за сложившейся практики автосалонов продавать дефицитные автомобили в кредит, а не за наличные средства», — уверен А. Александрович.



Несмотря на это, в ближайшие месяцы рынок автокредитования вряд ли покажет позитивные результаты. Проблема нехватки полупроводников пока далека от разрешения. Следовательно, в сейчас нет предпосылок ни для замедления темпов роста цен на автомобили, ни для решения проблемы дефицита новых машин на российском рынке.