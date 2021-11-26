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Законодательное собрание Свердловской области поддержало возврат Екатеринбургу градостроительных полномочий

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области единогласно проголосовали за возвращение Екатеринбургу градостроительных полномочий в полном объеме. Ранее данный законопроект был внесен губернатором региона Евгением Куйвашевым, а сегодня, 7 декабря, был одобрен областным парламентом.

В соответствии с возвращенными полномочиями администрация Екатеринбурга снова может утверждать Генеральный план города и вносить в него изменения. Также ей возвращено право выдавать разрешения на возведение и ввод объектов в эксплуатацию и реконструкцию капитального строительства.

Напомним, что перераспределение градостроительных прав произошло в 2015-2016 годах. Изначально областные власти забрали большую долю полномочий в строительной сфере, но потом вернули часть из них. Однако за выдачу разрешений на строительство и утверждение Генплана развития Екатеринбурга по-прежнему отвечал региональный минстрой.

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