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Возрождение славы камнерезной столицы

В столице Среднего Урала открылся Центр истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского. Для посетителей выставка откроется 8 декабря, а вчера в новом культурном пространстве города побывал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Возрождение славы камнерезной столицы

Глава уральской столицы уделил особое внимание тому, что создание подобного Центра — одно из важнейших событий для города, для возрождения и сохранения исторического наследия Екатеринбурга.

«Сегодня по-настоящему памятный день для города. Хотелось бы выразить самые теплые слова благодарности в адрес энтузиастов, создавших этот прекрасный Центр. Спасибо вам за поддержку и неиссякаемую энергию. Вы внесли значимый вклад в сбережение нашего исторического, культурного и духовного наследия», — сказал Алексей Орлов.

Важную роль нового культурного пространства отметил и директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств, к которому относится Центр истории камнерезного дела, Никита Корытин. По словам руководителя музея, подготовка новой локации заняла больше времени, чем строительство здания «Эрмитаж-Урал», которое реализовала компания «Атомстройкомплекс».

Возрождение славы камнерезной столицы

Центр истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского расположился в бывшем доходном доме П. Е. Загайнова в центре Екатеринбурга. Это здание, памятник архитектуры XIX века, было построено в 1872 году по уникальному проекту уральского архитектора М. Л. Реутова. Особняк был передан Музею ИЗО в 2018 году. Реконструкция и приспособление здания к нуждам Центра заняли три года и велись в основном на средства частных инвесторов.

«Основная идея Центра истории камнерезного дела — познакомить гостей с культурой обработки камня на Урале, и не только через витрины, но и через другие ощущения, которые обычно в музее получить невозможно. Здесь кое-что можно потрогать, а кое-что — и обработать на станках. Экспозиция посвящена памяти человека, пока глубоко недооцененного, — Алексея Козьмича Денисова-Уральского. Поэтому отдельное пространство здесь посвящено его творчеству», — рассказал Никита Корытин, представляя новый комплекс.

Возрождение славы камнерезной столицы

В экспозиции, автором которой стала Людмила Бодрина, представлены уникальные работы уральских мастеров каменных дел из яшмы, малахита, агата, мрамора и других уральских камней.

Гостям не только доступны готовые и отреставрированные изделия, но и показан процесс создания сложных каменных предметов. Уделено внимание истории камнерезного искусства на Урале в 90-е годы ХХ века, когда после распада СССР опытнейшие мастера советской школы вышли на свободный рынок, создав множество предприятий по обработке камня. Самые успешные из них существуют по сей день. В экспозиции можно познакомиться с результатами их творчества.

Возрождение славы камнерезной столицы

В одном из залов Центра находится стеллаж с камнями, которые можно трогать руками. Они находятся практически в том виде, в каком их добыли из уральской земли. На первом этаже Центра также можно посидеть за станком камнереза XVIII века, а внизу, в подвале здания, попробовать свои силы в обработке камня на современных станках и почувствовать разницу.

Возрождение славы камнерезной столицы

Экспозиция Центра будет периодически меняться, здесь будет представлена традиционная для Музея ИЗО лекционная программа. В современных мастерских будут проводиться мастер-классы по обработке камня. Планируется создание кружка камнерезного искусства для детей.

Особое внимание в Центре уделено вкладу Алексея Козьмича Денисова-Уральского в популяризацию уральского камнерезного искусства во всем мире. Именно Денисов-Уральский в начале ХХ века стал главным поставщиком камнерезных изделий для императорского двора. Он достиг этих высот сам, пройдя путь от точильщика до поставщика камней для императорской семьи и дома Cartier.

Возрождение славы камнерезной столицы

Урал — камнерезная столица России. Одна из главных задач Центра камнерезного искусства — возродить память об этом. Новое здание Музея ИЗО на Пушкина, 5 откроется для посетителей 8 декабря.

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