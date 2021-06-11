Бывшего свердловского министра обвиняют в получении взяток на сумму более 38 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. Следствие предъявило бывшему главе министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексею Пьянкову обвинение в получении взяток на общую сумму более 38 млн руб. Оно добавлено к уже ранее предъявленным о злоупотреблении служебными полномочиями, уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, мошенничестве и растрате, сообщает TagilCity.



По версии правоохранительных органов, А. Пьянков получил более 36 млн руб. за то, что помог госпредприятиям завладеть помещениями на улицах Репина и Крестинского в Екатеринбурге. Еще 2 млн — за то, что оказал содействие в продлении срока договора аренды земельного участка площадью 4 тыс. кв. м.



Напомним, что уголовное преследование в отношении бывшего министра длится в течение пяти лет. Он обвиняется в создании организованной преступной группы (ОПГ), в которую входили минимум 12 человек. Следствие предполагает, что ОПГ обналичивала бюджетные средства и получала взятки с помощью фирм-«однодневок» и офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре и в Белизе.



В настоящий момент А. Пьянков находится под подпиской о невыезде. Все обвинения он отрицает.