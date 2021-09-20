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Первый в Екатеринбурге фудмаркет ESTORY получил международную премию GRREAt 2021

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. Первый в Екатеринбурге фудмаркет ESTORY получил премию GRREAt 2021 в номинации «Лучшая концепция общественного питания в составе торгового центра — Estory Market (Екатеринбург)».

Церемония награждения прошла 3 декабря в Crocus City Hall, сообщила на своей странице в социальной сети Instagram Екатерина Шихова, одна из создателей популярного фудмаркета в ТЦ «Гринвич», которая лично представляла проект в Москве.

«Выступила с кейсом в Крокусе от лица нашей команды «Гастробайтеры» на ежегодном Global Retail Real Estate и забрала тяжеленую статуэтку!» — делится Екатерина на своей странице в Instagram.

На очереди у рестораторов другое гастро-событие — «Пальмовая ветвь». Там ESTORY вошел в топ-100 новых концепций.

ESTORY открылся в Екатеринбурге почти год назад — скоро у заведения будет первый день рождения. О проекте, его развитии и перспективах корреспондент УрБК недавно беседовал с директором фудмаркета Марией Швецовой.

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