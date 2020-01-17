WebMoney приостановила часть функций на рублевых кошельках по требованию Центробанка

УрБК, Москва, 07.12.2021. Электронная платежная система WebMoney временно приостановила возможности для пополнения, обмена и перевода на рублевых счетах (P и R). Это связано с тем, что АО Банк «ККБ», Гарант и расчетный банк Системы по рублевым кошелькам получили предписание Центробанка приостановить данные виды операций. Соответствующее предупреждение размещено на сайте платежной платформы.



Приостановка счетов действует с 7 декабря 2021 года. Для владельцев P- и R-кошельков остаются доступными операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, уплата штрафов и налогов, вывод рублей на собственные банковские счета (на карты — только через Систему быстрых платежей).