Свердловские аграрии получат более 12 млн рублей компенсации за строительство овощехранилищ

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. Правительство Российской Федерации возместит часть затрат, ушедших на строительство и обновление овощехранилищ в Свердловской области. На помощь в четырех инвестиционных проектах выделено более 12 млн руб., сообщает департамент информационной политики региона.
Компенсации будут выданы за строительство трех овощехранилищ в Богдановичском районе. Их общая вместимость — 8 тыс. т растениеводческой продукции.
Кроме того, поддержку получит инвестиционный проект в Белоярском районе. Его вместимость — до 2 тыс. т овощей.
Все хранилища уже используются. С осени там хранятся картофель и овощи «борщевого набора».
Отметим, что на сегодняшний день в Свердловской области наблюдается нехватка овощехранилищ, что является одной из причин роста цен на овощи.
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