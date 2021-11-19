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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 13,9 тыс. рублей

УрБК, Москва, 07.12.2021. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 тыс. 890 руб. Он вступает в силу с 1 января 2022 года. Соответствующий документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Напомним, что в конце ноября президент предложил повысить МРОТ и прожиточный минимум в 2022 году на 8,6%, чтобы опередить темпы инфляции.

Позже стало известно, что на данные цели будет выделено около 30 млрд руб.

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