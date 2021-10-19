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На Среднем Урале отклонили 18 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. На 2 декабря жители Свердловской области подали 72 тыс. 907 заявок на оформление кредитов по программе «Ипотека с господдержкой», говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».

Из них 49 тыс. 543 уже одобрены, по 17 тыс. 996 получены отказы.

Отметим, что Свердловская область занимает шестое место среди регионов РФ по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, уступая Москве, Санкт-Петербургу, Московской области, Краснодарскому краю и Тюменской области.

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