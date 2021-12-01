В Екатеринбурге участились случаи мошенничества в отношении собственников недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. В Екатеринбурге в общественных местах стали появляться объявления о возврате налога на квартиры на основании постановления Конституционного суда Российской Федерации. При этом в объявлениях не указываются ссылки на упоминаемый документ, сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Свердловской области.



В листовках также сообщается, что собственники 1-комнатных квартир имеют право на возврат от 12 тыс. руб., 2-комнатных — от 14 тыс. руб., 3-комнатных — от 18 тыс. руб. Для возврата денежных средств предлагается обратиться по сотовым телефонам или уточнить информацию на сайте верниналоги.рф. Никаких выходных данных об организации, которая распространяет данную информацию, обнаружить не представляется возможным.



Сотовые телефоны вместо городских, а также отсутствие данных о юридическом лице указывает на то, что в отношении граждан осуществляется попытка мошеннических действий. Управление ФНС России по Свердловской области напоминает жителям Екатеринбурга, что все данные о налогах на имущество можно узнать в «Личном кабинете налогоплательщика» или обратившись лично в налоговые органы.