В ноябре продажи легковых автомобилей и LCV в России упали на 20,4%

УрБК, Москва, 06.12.2021. В ноябре 2021 года уровень продаж легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей (LCV) упал на 20,4% (до 125,47 тыс. штук) относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
При этом в январе-ноябре уровень продаж составил 1 млн 439 тыс. 045 машин, что на 6,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
«Обычно декабрь — благоприятный месяц для продаж автомобилей, но этот год — другой, и нам представляется, что в следующем году существующий тренд сохранится, и в ближайшие месяцы цифры еще ухудшатся», — отмечает глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.
По его словам, на ситуации негативно сказались сокращение производства, нехватка проводников и логистические проблемы.
Также правительство РФ опубликовало проект, который предполагает почти девятикратное увеличение ставки утильсбора на электромобили. Эксперт уверен, что в совокупности с отменой нулевой импортной пошлины на подобный транспорт это все отрицательно скажется на развитии рынка электромобилей.
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