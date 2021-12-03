Роспотребнадзор подтвердил первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса в РФ

УрБК, Москва, 06.12.2021. Роспотребнадзор подтвердил первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса в России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм «омикрон», — отмечают представители службы.
Напомним, что в конце прошлой недели заместитель губернатора Среднего Урала Павел Креков в ходе брифинга рассказал, что прививку от коронавируса сделали более половины жителей региона. Всего порог в 50% перешагнули 18 свердловских муниципалитетов, в том числе Екатеринбург. К концу года планируется привить от COVID-19 60% населения. Ревакцинацию прошли уже 200 тыс. человек.
По словам П. Крекова, свердловские власти пока не намерены вводить QR-коды для доступа в общественный транспорт.
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. На сегодняшний день власти Свердловской области не планируют вводить QR-коды для ...01.12.2021 Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов до 48 часов
УрБК, Москва, 01.12.2021. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости сокращения срока действия ...06.04.2021 В Екатеринбурге подтвержден первый случай британского штамма COVID-19
В Екатеринбурге зарегистрирован первый случай заражения британским штаммом коронавирусной инфекции. Информацию об этом ...06.04.2021 В Екатеринбурге подтвержден первый случай британского штамма COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. В Екатеринбурге зарегистрирован первый случай заражения британским штаммом ...08.09.2020 Свердловский оперштаб не видит рисков начала второй волны коронавируса в регионе
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2020. Свердловские власти не видят рисков начала второй волны коронавируса в регионе. Об этом ...