Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил направления работ-номинантов на соискание главной премии города в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил приоритетные направления работ-номинантов на соискание главной премии города имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина в 2022 году.
В перечень вошли такие номинации, как «Образование, культура и искусство» и «Архитектура и строительство», «Наука, техника, охрана окружающей среды и медицина», «Экономика и развитие городского хозяйства», сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Премия и памятная медаль имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина были учреждены в 1998 году решением главы Екатеринбурга. Награда символизирует общественное признание профессионального вклада в развитие столицы Урала, а также является стимулом для новых достижений.
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