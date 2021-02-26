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Вчера, 15:04

Тарифы на вывоз мусора в России могут вырасти на 6-10% из-за новых правил

В России могут на 6-10% вырасти тарифы на вывоз мусора. Причиной этому стало постановление правительства РФ, которое подразумевает изменение основ ценообразования в данной сфере. Согласно проекту, оно произойдет за счет включения стоимости эксплуатации мусороперегрузочных станций в расходы на вывоз мусора, сообщают «Известия» со ссылкой на текст документа.

Проект уже получил отрицательный отзыв от Ассоциации операторов отрасли обращения с отходами «Чистая страна». Авторы отзыва объясняют это отсутствием во многих регионах мусороперегрузочных станций. Но расходы на их строительство в проектах не учитываются. Вдобавок в пояснительной записке к проекту нет анализа тарифных последствий и обоснования экономии, которой планируется достигнуть за счет подобных станций. Все эти факторы приведут к росту затрат регоператоров, считает исполнительный директор «Чистой страны» Руслан Губайдуллин.

«Эффективным регулированием было бы установление в Основах ценообразования ограничения расходов на строительство и эксплуатацию мусороперегрузочных станций, например, в размере 3% от выручки регионального оператора», — цитирует его издание.

Из-за предложенных в постановлении мер финансовая нагрузка на операторов скажется на стоимости их услуг. Эксперты предполагают, что новые расходы приведут к росту тарифов на 6-10%.

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