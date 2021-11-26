«СтройМиксСервис» перешел на продукцию завода «АТОМ Цемент»

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. Один из крупнейших поставщиков бетона в Екатеринбурге — «СтройМиксСервис» — начал использовать продукцию завода «АТОМ Цемент», принадлежащего «Атомстройкомплексу». Об этом сообщает пресс-служба компании-застройщика.



Когда «АТОМ Цемент» только начал свою работу, поставщик бетона одним из первых получил тестовый образец, рассказал руководитель группы компаний «СтройМиксСервис» Иван Вахильчук. Поскольку на предприятии очень строгий входящий контроль, то материалы нового цементного завода изучались несколько месяцев. Когда специалисты компании убедились, что применение продукции «АТОМ Цемента» экономически целесообразно, то перешли на работу с ней.





Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»



Напомним, что первая тестовая партия продукции завода «Атомстройкомплекса» была выпущена год назад. На сегодняшний день его цемент стал широко востребован на уральском рынке: пул потребителей составляет порядка 20 ключевых предприятий, выпускающих бетон и железобетонные изделия. Ежегодно «АТОМ Цемент» выпускает 550 тыс. т высокомарочных цементов, из них порядка 30% потребляют предприятия холдинга, 70% реализуется сторонним компаниям.



Как рассказал директора «АТОМ Цемента» Эдуард Глызин, предприятие изначально ориентировалось на работу с крупнейшими потребителями региона, поскольку это обеспечит стабильную реализацию продукции и стабильные требования к ней.



«Сегодня мы работаем с крупнейшими бетонщиками Свердловской области, нам доверяют. Во-первых, все понимают — то, что такой гигант, как «Атомстройкомплекс», производит для себя цемент на собственном заводе, означает его высокое качество. Во-вторых, мы строго контролируем характеристики не только собственной продукции, но и бетона, который производят из нашего цемента клиенты», — добавил он.



Для этого на заводе организована бетонная лаборатория. Специалисты изучают в ней свойства цемента в бетоне — проверяют на сохраняемость, подвижность, на ложное схватывание и на прочностные характеристики. Образцы продукции получают от разных потребителей и тестируют их. Вместе с потребителями подбирают оптимальные формулы для изготовления бетона из разного сырья.



«Особенность бетона в том, что при соответствии ГОСТам, у каждого производителя своя рецептура. Различается химия, отсев, песок и, конечно, цемент — самый дорогой компонент в производстве бетона. Наша задача — помочь подобрать рецептуру с учетом именно нашего цемента, продемонстрировать эффективность продукции и экономическую выгоду ее применения. Качество нашего цемента позволяет в ряде случаев сократить объем используемого цемента в бетонной смеси, сохранив прочностные характеристики бетона и снизив его себестоимость», — объяснил Э. Глызин.



Строительство цементного завода стало толчком к формированию нового кластера экопроизводства строительных материалов под Сысертью. «Атомстройкомплекс» уже объявил о планах по строительству на площадке завода по выпуску газозолоблоков, а также второй очереди цементного производства.