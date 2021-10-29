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Вчера, 13:23

В 2022 году количество ипотечных сделок в Свердловской области останется на прежнем уровне

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. В 2022 году количество ипотечных сделок в Свердловской области составит 100-120 тыс. Такой прогноз сегодня сделал на пресс-конференции в Екатеринбурге глава регионального Управления Росреестра Игорь Цыганаш.

По его данным, за весь 2020 год зафиксировано 86 тыс. ипотечных сделок. За январь-октябрь 2021 года — 110 тыс. Главной причиной роста показателей глава ведомства назвал льготную ипотеку. Однако в 2022 году, предполагает он, количество сделок останется на уровне текущего года, поскольку рынок стабилизировался.

«Мы полагаем, что тенденций к уменьшению количества ипотечных сделок по сравнению с этим годом в будущем нет. Но пока не могу и сказать о том, что будет рост. Мы видим определенную стабилизацию количества обращений по вопросам регистрации ипотеки. Это говорит о том, что рынок определенным образом сформировался — установилось количество предложения и количество пожеланий в приобретении. Где-то в этой середине — 100-120 тыс. ипотечных сделок — мы будем находиться», — сообщил И. Цыганаш на пресс-конференции в Екатеринбурге.

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