В России введут штрафы за самовольное остекление и обшивку балконов

УрБК, Москва, 06.12.2021. С 1 марта 2022 года в России вступят в силу новые правила, запрещающие обшивку и остекление балконов без согласования. Соответствующий приказ опубликовало министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Согласно нововведениям, собственники жилья должны будут получить специальное разрешение на перепланировку балкона в архитектурной инспекции. При этом гражданам, которые пользуются жильем по условиям социального или специализированного жилого найма, будет запрещено проводить подобные изменения.
Помимо этого, региональные власти смогут требовать от граждан вернуть застекленный или обшитый балкон к первоначальному виду. За отказ предусмотрен штраф в 5 тыс. руб. Также дополнительные штрафы будут взимать, если балкон без разрешения объединен с жилыми помещениями.
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