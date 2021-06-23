В России введут штрафы за самовольное остекление и обшивку балконов

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2021. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила взыскал с ИП Бармин А. М. более 100 тыс. ...

Суд в Нижнем Тагиле взыскал с предпринимателя более 100 тыс. рублей за остекление несуществующего балкона

УрБК, Москва, 27.08.2019. На сайте Госуслуг появится отдельный сервис, с помощью которого автомобилисты смогут ...

В России можно будет онлайн обжаловать штрафы за нарушение ПДД

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2018. Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на выполнение работ по ремонту балконных ...

Минстрой в пять раз повысил штрафы для регионов за нарушения при расселении аварийного жилья

УрБК, Москва, 24.01.2018. Минстрой РФ повысил штраф для регионов за срыв сроков устранения недостатков в домах по ...