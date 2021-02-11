Виртуальный туризм

Эпидемия коронавируса и экономический спад последних лет, сделавшие выезд за рубеж невозможным для большинства россиян, дали мощный стимул для развития внутреннего туризма. Некоторые регионы России смогли использовать его для резкого роста индустрии гостеприимства. В их число попали как традиционные здравницы Кавказа и Черноморского побережья, так и относительно новые направления отдыха, такие как Камчатка, Алтай или Карелия. Все они отмечают прирост числа туристов, измеряющийся десятками и даже сотнями процентов. Средний Урал в число таких регионов не попал.



Причины такого положения вещей многочисленны, и часть из них носит вполне объективный характер: регион обделен как климатически, так и исторически: на Среднем Урале нет ни теплых морей, ни известных памятников прошлого. Но в схожих природных и исторических условиях другие территории, в том числе и наши соседи, сумели нарастить объемы индустрии гостеприимства, а Свердловская область — нет.



И здесь на объективные причины накладываются субъективные, в числе которых чаще всего называют отсутствие в регионе туристической инфраструктуры и целенаправленной политики в области развития внутреннего туризма.



В то же время ряду экспертов такие оценки кажутся несправедливыми. Дело в том, что в регионе долгие годы работает областной центр развития туризма. На протяжении многих лет им руководила Эльвира Туканова, при которой были сформированы многие действующие до сих пор концепции и проекты развития этого направления. Правда, в конце 2020 года Э. Туканова покинула регион и с 15 февраля 2021 возглавила государственный комитет по туризму Республики Башкирия. Интересно отметить, что уже 16 ноября она была освобождена от занимаемой должности приказом главы Башкирии Радия Хабирова.



Но в наследство Среднему Уралу Эльвира Туканова оставила целый ряд крупных инфраструктурных проектов, из которых самым масштабным является туристический кластер «Гора Белая». По мнению экспертов, именно в нем, как в зеркале, лучше всего отражается подход к индустрии внутреннего туризма на Урале.



С одной стороны, «Гора Белая» — это пример тщательно продуманной концепции, включающей в себя целый спектр направлений — от центрального горнолыжного (сектор сформирован вокруг одноименного горнолыжного курорта) до природного (Висимский заповедник), походно-туристического (сплавы по реке Чусовой) и исторического. В последний входит целый ряд индустриальных центров XVII-XIX веков, в том числе Черноисточинский, Висимо-Уткинский и Висимо-Шайтанский заводы. Именно они должны стать идеологической основой, давая туристам возможность окунуться в историю «горнозаводской цивилизации» — уникального индустриально-хозяйственного и культурного феномена, существовавшего на территории региона в прошлом.



При этом проект является именно инфраструктурным: он должен создать точки притяжение туристов и площадки для малого и среднего бизнеса, которые бы обслуживали этот поток: кормили, поили, развлекали, организовывали экскурсии, конные походы, катание на квадроциклах или байдарках, зрелищные исторические реконструкции или любые иные активности, способные привлечь внимание путешественников.



На протяжении последних лет в рамках кластера был реализован целый ряд громких проектов, оставивших след в информационном пространстве: второй год работает арт-резиденция на заводе в Черноисточинске, ставшая площадкой для нескольких фестивалей, в летнее время еженедельно проходили познавательные краеведческие туры по объектам горнозаводской цивилизации. В результате осенью этого года был даже поднят вопрос о включении в проект нового туристического кластера в Сысерти — пожалуй, самого привлекательного объекта в сфере внутреннего туризма в Свердловской области, который значительно выигрывает у «Белой» как по близости к Екатеринбургу, так и по природным красотам и климату.



С другой стороны, степень реализации проектов в кластере «Гора Белая» вызывает определенные вопросы. На бумаге и в виде концепций он выглядит великолепно, что не раз было продемонстрировано на различных выставках и конгрессах как в Свердловской области, так и за ее пределами. Но на практике ситуация складывается несколько иная.



Если смотреть на весь проект непредвзятым взглядом, он оставляет ощущение «потемкинской деревни», декорации, построенной поверх неприглядной действительности. Самым наглядным примером может служить арт-резиденция в Черноисточинске. По сути, это временная выставка современного искусства, расположившаяся в разваливающихся от времени корпусах давно не работающего завода. Другие исторические объекты горнозаводской цивилизации, входящие в кластер, и вовсе представляют собой руины. Никаких попыток восстановления заводов, воссоздания находившегося в них оборудования и производственного процесса даже не предпринимается. Насколько интересны сами по себе плотины и кирпичные стены, сказать сложно. Некоторое представление об их познавательной ценности может дать тот факт, что общее число всех участников туров по горнозаводским местам измеряется сотнями человек.



Также немало вопросов и к созданию поля деятельности для «дружественных малых и средних бизнесов». Пока их немного даже вокруг центрального объекта — горнолыжного комплекса, где вся инфраструктура действительно имеется в наличии. И те, как сообщают наблюдатели, знакомые с ситуацией, относятся к узкому пулу компаний, дружественных проекту еще со времен Эльвиры Тукановой. Никакого массового произрастания новых бизнесов на туристических маршрутах пока не наблюдается. Более того, как рассказывают представители компаний, соблазнившихся на рекламные сообщения и попытавшихся принять участие в проекте, проблемы начинаются еще на стадии работ с земельными участками.



Очевидно, что на фоне всего остального внутреннего туризма Свердловской области «Белая» выглядит приоритетным проектом в высокой стадии реализации, настоящей «витриной» Свердловской области. Но проект этот во многом остается виртуальным, к реальным потокам внутреннего туризма, затрагивающим миллионы жителей нашей страны, он никакого отношения не имеет. Несмотря на красивые картинки, отчеты и выигранные гранты, реально поехать туристам на Урале по-прежнему некуда.



Фото предоставлено сайтом morguefile.com (Seemann)