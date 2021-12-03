На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышли 348 рабочих и 187 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. Сегодня, 6 декабря, очищать улицы уральской столицы от снега и последствий заморозков после оттепели вышли 348 сотрудников коммунальных служб и 187 единиц спецтехники. На совещании, посвященном содержанию городских территорий, заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов поставил коммунальщикам задачу: уделять особое внимание очистке пешеходных зон, сообщает пресс-служба горадминистрации.



В предыдущие сутки на улицах города трудилось 438 дорожных рабочих и 319 спецмашин. Для предотвращения появления гололедицы специалисты прометали тротуары города в ручном режиме и с помощью техники, чтобы убрать с поверхности пешеходных зон влагу и наледь.



За период с 3 по 5 декабря из города вывезено более 5 тыс. т снега. Для обработки дорог и тротуаров использовано 170 т реагентов и 187 т песка.