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Вчера, 12:04

Свердловские риелторы рассказали о снижении привлекательности покупки жилья в инвестиционных целях

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. Управляющий директор Центра недвижимости «Северная казна» Константин Климов в интервью пресс-службе Уральской палаты недвижимости рассказал о снижении привлекательности приобретения жилья в инвестиционных целях.

К. Климов заявил, что покупать недвижимость для быстрого получения прибыли сегодня уже поздно. Рынок перегрет, роста цен в ближайшие год-два не предвидится. Другое дело — покупать для сохранения сбережений. Такая стратегия еще выгодна. Лет через 8-10 деньги обесценятся, недвижимость будет только дорожать. Инвесторам, которые вложили в недвижимость еще до пандемии и планируют продать, эксперт рекомендует делать это при условии, что они нашли доходный инвестиционный проект.

«Для основной же группы инвесторов, которые вложили деньги в квартиры, чтобы сохранить, целесообразности продавать нет, так как дальше не понятно куда вкладывать. Валюта не растет, и, вероятнее всего, в ближайшее время ощутимо расти не будет. Депозиты тоже не очень доходны, по ним начисляют 5-6 % годовых, что не спасет от инфляции. Поэтому лучше держать деньги в недвижимости», — полагает Константин Климов.

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