УрБК, Москва, 06.12.2021. Председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин в ходе совещания в ...

Производители предупредили о риске дефицита картофеля в РФ в 2022 году

УрБК, Москва, 22.11.2017. По состоянию на 21 ноября 2017 года в сельскохозяйственных и фермерских организациях России ...

В России урожай картофеля сократился на 7%

В Свердловской области в 2013 году отмечено увеличение на валового сбора кормовых, зерновых культур, картофеля и овощей ...

В Свердловской области собрано более 600 тыс. тонн зерна

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2010. «Сбор картофеля в Свердловской области в текущем году оказался меньше, чем в целом по ...

Председатель Союза производителей и переработчиков картофеля и овощей Свердловской области Виталий Дунин: Скачки цен не нужны ни производителям, ни потребителям

Союз производителей и переработчиков картофеля и овощей: Установившиеся цены на картофель позволяют работать хоть с минимальной, но рентабельностью

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2010. «Сейчас в области отпускная цена на картофель у производителей установилась на уровне ...