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Вчера, 11:23

Производители предупредили о риске дефицита картофеля в РФ в 2022 году

УрБК, Москва, 06.12.2021. Председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин в ходе совещания в Минсельхозе РФ заявил, что существует риск появления дефицита картофеля на внутреннем рынке в следующем году, сообщает «Коммерсантъ».

По его словам, это может произойти из-за снижения урожайности в текущем году, сокращения производства в личных подсобных хозяйствах и увеличения мощностей по переработке картофеля.

Как отметил С. Лупехин, в этом году в России переработали 1 млн т картофеля, в следующем году планируется 1,5 млн т., в 2026 году — 3 млн т.

Напомним, что за последнюю неделю средние потребительские цены на картофель в Свердловской области выросли на 2,48%, до 41,79 руб. за кг., отмечали аналитики Свердловскстата.

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