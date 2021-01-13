ЕВРАЗ ЗСМК изготовил для метрополитена Санкт-Петербурга 310 тонн 100-метровых рельсов

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. ЕВРАЗ ЗСМК изготовил и отгрузил для метрополитена Санкт-Петербурга 310 т стометровых рельсов типа Р50. Рельсы такой длины позволяют сделать движение поездов более безопасным, а также комфортным для пассажиров, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



ЕВРАЗ ЗСМК сотрудничает с отечественными метрополитенами с момента их основания и является одним из главных поставщиков рельсов для подземных дорог Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода.







До запуска нового прокатного стана ЕВРАЗ ЗСМК поставлял только 25-метровые рельсы. В 2015 году впервые отправил в адрес Московского метрополитена первую партию 100-метровых дифференцированно-термоупрочненных рельсов типа Р65 категории ДТ350.







Всего с момента запуска нового стана комбинат поставил для метро России и стран СНГ около 63 тыс. т рельсов длиной 25 и 100 метров. В том числе — для Петербургского, Московского, Нижегородского, Новосибирского метрополитенов, метрополитена Ташкента.



Применение 100-метровых рельсов упрощает технологию укладки путей. Обычно рельсы длиной 25 метров сваривают в 125-метровые плети. При использовании 100-метровых рельсов снижается количество сварных швов. Это позволяет метрополитенам сокращать число ремонтов и затраты на содержание путей, повышает безопасность движения электропоездов. За счет их плавного и бесшумного хода поездки на метро для пассажиров становятся более комфортными.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа