На общественных слушаниях жители Екатеринбурга поддержали проект городского бюджета на 2022 год

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. На публичных слушаниях, прошедших в пятницу, 3 декабря, жители Екатеринбурга проголосовали за проект бюджета города на 2022 год. По результатам работы счетной комиссии стало известно, что свои голоса за проект отдали все участники мероприятия — 153 человека, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



По словам заместителя главы Екатеринбурга Андрея Корюкова, около 63% средств из бюджета в следующем году будет потрачено на выполнение социальных обязательств.



«Мы не только не потеряли, но и увеличили социальную часть бюджета города. Более 11 млрд будет направлено на реконструкцию и создание новых инфраструктурных объектов. Теперь 7 декабря в Екатеринбургской городской Думе состоится первое чтение главного финансового документа. Окончательное решение депутатами будет принято 21 декабря», — добавил А. Корюков.



Ранее уже стало известно, что доходы бюджета уральской столицы в будущем году составят 56 млрд 408 млн руб., расходы — 58 млрд руб., возможный дефицит бюджета — 1,6 млрд руб. А основная направленность бюджета останется социальной.



Основные расходы будут в сфере развития сети образовательных учреждений, реконструкции городских дорог, содержания муниципальных организаций. В приоритете пять нацпроектов: «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Культура», «Экология» и «Демография». Их реализацию администрация города будет держать на особом контроле.