В Свердловской области построят хранилище ядерных отходов

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. По итогам историко-культурной экспертизы археологи разрешили строительство хранилища ядерных отходов на Белоярской АЭС в Заречном (Свердловская область). Соответствующий документ опубликовало региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия.



«Авторы исследований заключают, что в результате проведенных в 2021 году изысканий на территории испрашиваемого земельного участка археологические памятники не выявлены», — говорится в документе.



Это значит, что на территории предприятия разрешено построить пункт захоронения промышленных отходов, содержащих техногенные радионуклиды.



В рамках исследования было проверено три обособленных участка. Первый площадью 2,641 га находится на пустыре, окруженном хозяйственными и офисными постройками АЭС. В центре него — искусственный холм. Второй участок площадью 2,668 га расположен на территории четвертого энергоблока станции, на нем почти полностью снята почва. Третий участок — это лесистая местность рядом с одними из въездных ворот АЭС. Его площадь — 3,362 га.



Напомним, что Белоярская АЭС имени Курчатова (входит в концерн «Росэнергоатом») работает с 1964 года. Сейчас на ней функционируют два энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах.