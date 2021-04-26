В Свердловской области построят хранилище ядерных отходов

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. По итогам историко-культурной экспертизы археологи разрешили строительство хранилища ядерных отходов на Белоярской АЭС в Заречном (Свердловская область). Соответствующий документ опубликовало региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия.
«Авторы исследований заключают, что в результате проведенных в 2021 году изысканий на территории испрашиваемого земельного участка археологические памятники не выявлены», — говорится в документе.
Это значит, что на территории предприятия разрешено построить пункт захоронения промышленных отходов, содержащих техногенные радионуклиды.
В рамках исследования было проверено три обособленных участка. Первый площадью 2,641 га находится на пустыре, окруженном хозяйственными и офисными постройками АЭС. В центре него — искусственный холм. Второй участок площадью 2,668 га расположен на территории четвертого энергоблока станции, на нем почти полностью снята почва. Третий участок — это лесистая местность рядом с одними из въездных ворот АЭС. Его площадь — 3,362 га.
Напомним, что Белоярская АЭС имени Курчатова (входит в концерн «Росэнергоатом») работает с 1964 года. Сейчас на ней функционируют два энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах.
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