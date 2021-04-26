УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:22

В Свердловской области построят хранилище ядерных отходов

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. По итогам историко-культурной экспертизы археологи разрешили строительство хранилища ядерных отходов на Белоярской АЭС в Заречном (Свердловская область). Соответствующий документ опубликовало региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия.

«Авторы исследований заключают, что в результате проведенных в 2021 году изысканий на территории испрашиваемого земельного участка археологические памятники не выявлены», — говорится в документе.

Это значит, что на территории предприятия разрешено построить пункт захоронения промышленных отходов, содержащих техногенные радионуклиды.

В рамках исследования было проверено три обособленных участка. Первый площадью 2,641 га находится на пустыре, окруженном хозяйственными и офисными постройками АЭС. В центре него — искусственный холм. Второй участок площадью 2,668 га расположен на территории четвертого энергоблока станции, на нем почти полностью снята почва. Третий участок — это лесистая местность рядом с одними из въездных ворот АЭС. Его площадь — 3,362 га.

Напомним, что Белоярская АЭС имени Курчатова (входит в концерн «Росэнергоатом») работает с 1964 года. Сейчас на ней функционируют два энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.04.2021 На ЕВРАЗ ЗСМК к августу 2021 года построят полигон твердых промышленных отходов

УрБК, Москва, 26.04.2021. На комбинате ЕВРАЗ ЗСМК в Новокузнецке началось строительство современного полигона твердых ...

12.11.2020 Белоярская АЭС запустила виртуальную экскурсию по энергоблоку БН-800

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2020. Белоярская АЭС запустила экскурсию по энергоблоку БН-800 в формате виртуальной ...

07.05.2020 Белоярская АЭС в апреле перевыполнила план по выработке электроэнергии на 4,9%

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2020. Энергоблоки Белоярской АЭС в апреле 2020 года выработали 1,078 млрд кВтч ...

28.10.2016 Росимущество выставило на торги еще два участка земли рядом с «Уралмашзаводом»

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2016. Территориальное управление Росимущества в Свердловской области выставило на торги еще ...

24.07.2009 Белоярская АЭС заявила о снижении мощности энергоблока № 3

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2009. 24 июля 2009 г. в соответствии с поданной заявкой мощность энергоблока № 3 Белоярской ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда12.11.2021Рынок труда попал в «квалификационную яму»10.11.2021Дефицит квартир разгоняет цены11.11.2021Греция на паузе
Архив новостей
Декабрь 2021 (160)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18