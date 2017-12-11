Прокуратура проверяет соблюдение правил безопасности на шахте РУСАЛа в Свердловской области после горного удара

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. Прокуратура Североуральска приступила к проверке соблюдения норм безопасности и законодательства об охране труда на шахте «Черемуховская-Глубокая» (принадлежит РУСАЛу). Причиной проверки стал горный удар на шахте, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Согласно предварительной информации, горный удар произошел 3 декабря 2021 года в районе 23.45 на северном фланге горизонта 980 м. Сотрудников вывели с участка, следующую смену не допустили к работам. Пострадавших не было.
В связи с происшествием прокуратура и другие надзорные органы начали проверку.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований техники безопасности при производстве горных работ, а также требований охраны труда. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
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