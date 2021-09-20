Территория бывшего Дегтярского рудника в Свердловской области будет рекультивирована по решению суда

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. Территория бывшего Дегтярского рудника должна быть рекультивирована до 31 декабря 2027 года. Такое решение вынес Кировский районный суд Екатеринбурга.



Иск был подан после того, как на территории бывшего Дегтярского рудника было обнаружено загрязнение, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В частности, зафиксировано превышение предельно допустимых значений по марганцу, цинку, меди, железу, никелю, ванадию, свинцу и нефтепродуктам. Кроме того, сброс нейтрализованных шахтных вод после станции нейтрализации негативно сказывается на Ельчевском водохранилище. В нем зарегистрировано загрязнение по сульфат-иону, марганцу, цинку, меди и иным компонентам.



В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать региональное министерство природных ресурсов и экологии включить Дегтярский медный рудник в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде до 31 декабря 2023 года. Также министерство совместно с администрацией Дегтярска должно обеспечить рекультивацию нарушенных земель, защиту подземных и поверхностных вод от загрязнения кислотными шахтными водами до 31 декабря 2027 года.