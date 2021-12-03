Темпы роста страхового рынка РФ в III квартале замедлились до 16,5%

УрБК, Москва, 03.12.2021. Объем страхового рынка РФ в III квартале 2021 года вырос на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании Банка России.
Напомним, что во II квартале годовые темпы роста составляли 38,9%.
«Негативная динамика связана с прекращением действия временных факторов, оказавших положительное влияние в II квартале 2021 года. Существенное влияние на динамику рынка в прошлом квартале оказывал эффект низкой базы аналогичного периода 2020 года, когда действовало большинство ограничительных мер. Тем не менее во всех основных сегментах взносы оказались выше уровня прошлого года», — отмечают аналитики ЦБ.
Ранее аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» спрогнозировали, что объем российского рынка страхования жизни в 2021 году составит 521 млрд руб. Это на 21% больше уровня прошлого года.
Сегмент «страхование заемщиков», по оценкам экспертов, вырастет на 40% (до 135 млрд руб.), «индивидуальное страхование жизни» (ИСЖ) — на 20% (до 220 млрд руб.) «накопительное страхование жизни» (НСЖ) — на 10% (до 160 млрд руб.).
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