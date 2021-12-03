УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
03.12.2021

Доля соискателей пенсионного возраста на рынке труда Свердловской области составляет 1,2%

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. Доля соискателей пенсионного возраста на рынке труда Среднего Урала в настоящее время составляет 1,2%, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.

При расчетах аналитики использовали информацию об открытых резюме мужчинами старше 61 года и женщинами старше 56 лет.

В исследовании говорится, что по доле соискателей-пенсионеров на рынке труда Свердловская область занимает 39 место в России. Лидерами по этому показателю являются Ленинградская (2,2%), Московская (2%), Калининградская области и Санкт-Петербург (по 1,8%).

Среди регионов УрФО Средний Урал занимает третье место, уступая Курганской (1,4%) и Челябинской областям (1,3%).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.04.2021 Наименее высокая конкуренция на рынке труда Среднего Урала отмечается в сферах «Госслужба» и «Медицина»

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. В Свердловской области уровень конкуренции среди соискателей составляет 3,6 резюме на ...

02.02.2021 Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов с самой высокой активностью соискателей на рынке труда

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Свердловская область занимает шестое место в стране по количеству размещенных резюме ...

23.07.2018 На свердловском рынке труда доля соискателей старше 50 лет может вырасти в два раза

На рынке труда Свердловской области в течение 10 лет может в 1,5-2 раза вырасти доля соискателей в возрасте более 50 ...

23.07.2018 На свердловском рынке труда доля соискателей старше 50 лет может вырасти в два раза

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. На рынке труда Свердловской области в течение 10 лет может в 1,5-2 раза вырасти доля ...

07.11.2017 С начала года свердловские работодатели разместили всего 2% вакансий для опытных соискателей

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2017. Больше половины предложений на рынке труда Свердловской области рассчитаны на ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда12.11.2021Рынок труда попал в «квалификационную яму»10.11.2021Дефицит квартир разгоняет цены11.11.2021Греция на паузе
Архив новостей
Декабрь 2021 (160)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18