Доля соискателей пенсионного возраста на рынке труда Свердловской области составляет 1,2%

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. Доля соискателей пенсионного возраста на рынке труда Среднего Урала в настоящее время составляет 1,2%, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.
При расчетах аналитики использовали информацию об открытых резюме мужчинами старше 61 года и женщинами старше 56 лет.
В исследовании говорится, что по доле соискателей-пенсионеров на рынке труда Свердловская область занимает 39 место в России. Лидерами по этому показателю являются Ленинградская (2,2%), Московская (2%), Калининградская области и Санкт-Петербург (по 1,8%).
Среди регионов УрФО Средний Урал занимает третье место, уступая Курганской (1,4%) и Челябинской областям (1,3%).
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