Число безработных на Среднем Урале снизилось до 24,3 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. По состоянию на 3 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 24 тыс. 347 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 2 декабря число безработных составляло 24 тыс. 408 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 61 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 1,16%.
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