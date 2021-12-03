В Екатеринбурге судебный пристав притворился покупателем, чтобы найти и арестовать имущество должника

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. Судебные приставы арестовали автомобиль жительницы Екатеринбурга Audi A5 за долги на сумму 588 тыс. руб. Чтобы найти должницу, которая не проживала по месту регистрации, приставу пришлось притвориться покупателем на сайте объявлений.



По данным пресс-службы ГУ ФССП России по Свердловской области, в отношении екатеринбурженки было составлено 25 исполнительных производств: за долг перед юридическим лицом, неуплаченные налоги и сборы, а также 18 административных штрафов за нарушения правил дорожного движения.



От регистрирующих органов судебный пристав узнал, что должница владеет мотоциклом и автомобилем. Но, где находится это имущество, неизвестно, поскольку женщина не живет по месту регистрации.



Однако исполнитель случайно обнаружил на сайте для объявлений сообщение о продаже игрушечной машины, которое разместила должница. Пристав спросил, по какому адресу можно посмотреть товар. Во дворе указанного дома он обнаружил автомобиль екатеринбурженки.



«Судебным приставом-исполнителем Верх-Исетского районного отделения Екатеринбурга в отношении указанного имущества составлен акт описи и ареста. Автомобиль передан на ответственное хранение специализированной организации. Если в ближайшее время должник не приступит к погашению задолженности, имущество будет передано на оценку и последующую реализацию», — говорится в сообщении.