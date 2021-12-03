Региональный центр Фонда инфраструктурных и образовательных программ помогает предприятиям Свердловской области в развитии инноваций

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. Региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций при Фонде инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) помогает высокотехнологичным предприятиям Свердловской области в ускоренном темпе выводить информационную продукцию на рынок. Данная работа ведется на базе Технопарка «Университетский».



Помощь заключается в опережающем введении нормативно-технических инструментов, ориентированных на инновационную продукцию. В том числе проводится инновационная сертификация, метрологическое обеспечение, оценка технического уровня и подтверждение безопасности новой продукции, соблюдение экологических принципов, сертификация выпускников вузов и оценка квалификации специалистов.



«Инновационная сертификация — это дополнительное конкурентное преимущество, а как мы все понимаем, любое конкурентное преимущество имеет возможность коммерциализироваться в реальные деньги. Торговые преимущества, несомненно, повлияли на рейтинг нашего предприятия, нами заинтересовались крупные заказчики, ориентированные на новые продукты и эффективное производство», — отметил директор по развитию Завода металлоконструкций «ФОРМАТЕК» Виталий Копыл.



Отметим, что Региональный центр является оператором Реестров инновационной продукции регионов Уральского федерального округа, размещенных на сайте Технопарка «Университетский». На сегодняшний день они включают в себя более восьмидесяти видов продукции, обеспеченной нормативно-техническими инструментами.



«Благодаря созданным и апробированным инструментам ФИОП, мы помогаем малым и средним инновационным предприятиям, выпускающим инновационную продукцию, получить необходимые нормативно-технические документы, подтверждающие ее качество и безопасность, способствующие ускоренному выходу и обращению на рынке», — отметила руководитель Регионального центра Дарья Волкова.



Деятельность Регионального центра в Свердловской области поддерживается министерством промышленности и науки Свердловской области. В сотрудничестве с аппаратом полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе ведется работа по продвижению нормативно-технических сервисов ФИОП в регионы Уральского федерального округа.



С каждым годом Региональный центр развивает свою деятельность, выстраивает взаимодействие с региональными институтами развития, оказывая нормативно-техническую поддержку субъектам инновационной деятельности.



Добавим, что в 2021 году Региональный центр совместно с Центром оценки квалификации АНО «Наносертифика» провёл независимую оценку квалификации специалистов ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина», Уральский филиал АСМС, ФБУ «УРАЛТЕСТ», АО «Уральский университетский комплекс», ООО «УК Дом Сервис», АО «Уральский оптико-механический завод» и сертификацию студентов УрФУ, УрГПУ, УГГУ, УрГЭУ.