Официальный курс доллара США снизился на 32 коп., евро — на 57 коп.

УрБК, Москва, 03.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 декабря 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 32,11 коп., до 73,74 руб., курс евро — на 56,99 коп., до 83,24 руб.
УрБК, Москва, 01.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 декабря 2021 года. Курс долл. ...20.05.2021 Официальный курс доллара США снизился на 8 коп., евро — на 33 коп.
УрБК, Москва, 20.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 мая 2021 года. Курс долл. США ...14.05.2021 Официальный курс доллара США снизился на 36 коп., евро — на 31 коп.
УрБК, Москва, 14.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 мая 2021 года. Курс долл. США ...12.05.2021 Официальный курс доллара США снизился на 12 коп., евро — на 16 коп.
УрБК, Москва, 12.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 мая 2021 года. Курс долл. США ...05.05.2021 Официальный курс доллара США снизился на 40 коп., евро — на 68 коп.
УрБК, Москва, 05.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 мая 2021 года. Курс долл. США ...