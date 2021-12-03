Официальный курс доллара США снизился на 32 коп., евро — на 57 коп.

УрБК, Москва, 03.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 декабря 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 32,11 коп., до 73,74 руб., курс евро — на 56,99 коп., до 83,24 руб.