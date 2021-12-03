УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
03.12.2021

Жители Екатеринбурга смогут высказать свои предложения по реконструкции центральной части ВИЗа

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. Общественные обсуждения по проектам реконструкции центральной части ВИЗа будут проведены для жителей Екатеринбурга по инициативе главы города Алексея Орлова.

В рамках проекта будет обновлена улица Кирова (от улицы Долорес Ибаррури до улицы Плотников), реконструировано трамвайное кольцо, благоустроена площадь Субботников и набережная Верх-Исетского пруда, сообщает пресс-служба администрации города.

В проекте будут предусмотрены современные остановочные пункты, перераспределение транспортных и пешеходных потоков, переустройство воздушных линий электропередачи, проходящих над прудом, и комплексное благоустройство общественных пространств.

Проект по реконструкции центра ВИЗа — это следующий шаг в создании единого вело-пешеходного маршрута, который будет идти по обоим берегам Исети от Большеконного полуострова до Нижне-Исетского пруда. Общая протяженность одной из крупнейших прогулочных зон в России и Европе составит примерно 42 км.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.06.2021 Глава Екатеринбурга рассказал о концепции благоустройства набережной реки Исеть

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2021. В новом выпуске газеты «Вечерний Екатеринбург» глава города Алексей Орлов опубликовал ...

25.11.2019 Администрация Екатеринбурга запустила сбор предложений по благоустройству территорий

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. Администрация Екатеринбурга организовала сбор предложений от горожан по благоустройству ...

27.05.2016 Власти Екатеринбурга потребовали от застройщика яхт-клуба обустроить пешеходную зону

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2016. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в ходе объезда Верх-Исетского района ...

27.12.2012 Под ЭКСПО-2020 в Екатеринбурге зарезервируют более 500 га

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, в ближайшее время Александр Якоб, подпишет постановление о ...

27.12.2012 В Екатеринбурге под ЭКСПО-2020 зарезервируют 555 га

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2012. Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, в ближайшее время Александр ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда12.11.2021Рынок труда попал в «квалификационную яму»10.11.2021Дефицит квартир разгоняет цены11.11.2021Греция на паузе
Архив новостей
Декабрь 2021 (160)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18