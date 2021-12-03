Жители Екатеринбурга смогут высказать свои предложения по реконструкции центральной части ВИЗа

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. Общественные обсуждения по проектам реконструкции центральной части ВИЗа будут проведены для жителей Екатеринбурга по инициативе главы города Алексея Орлова.
В рамках проекта будет обновлена улица Кирова (от улицы Долорес Ибаррури до улицы Плотников), реконструировано трамвайное кольцо, благоустроена площадь Субботников и набережная Верх-Исетского пруда, сообщает пресс-служба администрации города.
В проекте будут предусмотрены современные остановочные пункты, перераспределение транспортных и пешеходных потоков, переустройство воздушных линий электропередачи, проходящих над прудом, и комплексное благоустройство общественных пространств.
Проект по реконструкции центра ВИЗа — это следующий шаг в создании единого вело-пешеходного маршрута, который будет идти по обоим берегам Исети от Большеконного полуострова до Нижне-Исетского пруда. Общая протяженность одной из крупнейших прогулочных зон в России и Европе составит примерно 42 км.
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